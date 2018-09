Messerattacke auf der Mariahilfer Straße in Wien: Opfer in Lebensgefahr

Am Dienstag wurde ein Mann mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung auf der Mariahilfer Straße aufgefunden. Ein zufällig vorbeikommender Arzt leistete sofort Erste Hilfe.

Ein 29-jähriger Arzt ist am 18. September 2018 am Weg in die Arbeit gegen 06.30 Uhr auf der Mariahilfer Straße auf eine am Gehsteig liegende verletzte Person aufmerksam geworden. Er hat sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und die Polizei und die Rettung verständigt.