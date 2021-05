Messerattacke: 42-Jähriger erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Am Samstagabend gerieten zwei Männer in einer Wohnung in Wien-Ottakring in Streit. Ein 42-jähriger Mann wurde dabei mit einem Messer im Gesicht verletzt.

Wegen eines lautstarken Streits in einer Wohnung in Wien-Ottakring hat am Samstagabend ein Nachbar die Polizei alarmiert. Als die Beamten eintrafen, fanden sei einen 42-jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen vor. Er soll zuvor von seinem 37-jährigen Bekannten mit einem Messer attackiert worden sein. Der Beschuldigte war stark betrunken, ein Alkoholtest ergab 2,34 Promille. Der Mann wurde festgenommen, das Opfer ins Spital gebracht.

Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen

Warum die beiden Rumänen gegen 19.00 Uhr in der Wohnung in der Ottakringer Straße in Streit gerieten waren, blieb zunächst unklar. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jüngere dem Älteren mit dem Messer schwere Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht zugefügt haben.