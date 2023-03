Messer-Oma ging in Wien-Wieden auf Heimhilfe los

Die 93-jährige Frau soll versucht haben, ihre Betreuerin mit einer Stichbewegung im Kopfbereich zu treffen. Vorgefallen sein soll das am Montagabend in Wien-Wieden.

Die 93-Jährige soll die Betreuerin zuvor unvermittelt aufgefordert haben, die Wohnung zu verlassen. Danach nahm sie ein Küchenmesser und soll versucht haben, diese mit einer Stichbewegung im Kopfbereich zu treffen, teilte die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Heimhilfe wehrte den Angriff mit einem Schneidbrett ab und rief um Hilfe, woraufhin die 93-Jährige das Messer fallen ließ und die Küche verließ, so die Aussendung.