Messe Wien sagt Immobilienmesse und "Wohnen & Interieur" ab

Nach dem Veranstaltungsverbot der Bundesregierung wegen des Coronavirus hat die Messe Wien ihre beiden großen Frühjahrsmessen verschoben.

Ein neuer Termin für die Wiener Immobilienmesse sowie die zeitlich stattfindende Schau "Wohnen & Interieur", soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden, wie ein Sprecher mitteilte.

Der Schaden könne noch nicht abgeschätzt werden. Die Aussteller hätten aber bereits mit dem Aufbau begonnen. Wohnen & Interieur hätte am 18. März beginnen sollen, die Immobilienmesse wäre am 21. März gestartet. Beide Messen hätten am 22. März enden sollen.