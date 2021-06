Messe "Art Austria" bringt 35 Galerien ins Wiener MQ

Zum 14. Mal findet heuer die Kunstmesse "Art Austria" statt. Diesmal werden rund 35 Galerien ins Wiener Museumsquartier geladen.

Von 17. bis 20. Juni will man im Wiener Museumsquartier "ein starkes Zeichen für die Kunst, die Künstler, deren Galerien und Kunsthändler" setzen, wie es in der Ankündigung heißt. "Der Kunstplatz Österreich ist so lebendig wie kaum ein anderer in Mitteleuropa - trotz der aktuell sehr schwierigen Umstände."