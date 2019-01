Menschenrettung in Wien-Favoriten: Ehepaar bei Brand eingeschlossen

In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Randhartingergasse in Wien-Favoriten. Ein älteres Ehepaar wurde dabei in die eigene Wohnung eingeschlossen, konnte allerdings noch rechtzeitig von der Feuerwehr gerettet werden.

Am 3. Jänner kam es in einer Wohnung in der Randhartingergasse zu einem Brand. Die Feuerwehr rückte gegen 01:30 Uhr aus. Das Feuer war in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im vierten Stock ausgebrochen. Der Brand hatte sich bereits auf das gesamte Zimmer ausgedehnt und die Bewohner konnte dadurch nicht mehr flüchten.

Das ältere Ehepaar (82, 79) stand beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Wien an einem straßenseitigen Fenster und riefen um Hilfe. Brandrauch drang hinter ihnen aus der Wohnung. Umgehend wurde die Drehleiter zur Menschenrettung in Stellung gebracht und zeitgleich eine Löschleitung unter Atemschutz über das Stiegenhaus vorgetragen. Während der Mann in den Drehleiterkorb gestiegen war, war es der Frau aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht möglich. Sie wurde mit einer Brandfluchthaube ausgestattet und bis zu ihrer Rettung durch einen Atemschutztrupp vom Feuerwehrbeamten des Drehleiterkorbes betreut.

Die Brandwohnung musste mit einem hydraulischen Gerät aufgebrochen werden um in die Wohnung zu gelangen. Parallel mit der Brandbekämpfung wurde die Frau von einem Atemschutztrupp ins Freie gebracht. Beide wurden an das Team der Berufsrettung Wien übergeben und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt