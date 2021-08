Ungeimpfte einschränken: Rendi-Wagner offen

Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) hat sich der Idee gegenüber offen gezeigt, strengere Zutrittsregelungen im Freizeitbereich für Menschen ohne Corona-Impfung einzuführen. Zuvor hatte es einen Vorstoß von ihrem Parteikollegen Peter Hacker gegeben.

Zumindest in der Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen sollten nur mehr Geimpfte eingelassen werden. Ihr erscheine alles richtig, was dazu beitrage, die vierte Corona-Welle unter Kontrolle zu halten, erklärte Rendi-Wagner am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.