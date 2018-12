Mellow Mud - Trailer und Infos zum Film

Die Großmutter der 17-jährigen Raya und ihres kleinen Bruders stirbt. Da ihre Mutter nach England ausgewandert ist, stehen die Geschwister nun alleine da - vergraben sie doch die Oma in der heimischen Apfelplantage, um der staatlichen Fürsorge zu entgehen.

Was folgt, ist die Härte des Alltags, wenn Raya alles selbst in die Hand nehmen muss. Ihr eigenes Glück verliert sie dabei aber nicht aus den Augen. Renars Vimbas Film lief 2016 in der Sektion “Generation” bei der Berlinale.