Meister-Titel werden ab August auch im Reisepass eingetragen

Als Signal für Erfolg und Wertschätzung für das Gewerbe und Handwerk wird interpretiert, dass in Kürze neben akademischen Titeln auch Meistertitel in den Reisepass eingetragen werden können.

Meistertitel wird im Pass formal dem Bachelor gleichgestellt

Zentral für die Lehrlingsausbildung

"Der Weg zum Meistertitel ist kein leichter, er erfordert viel Durchhaltevermögen, harte Arbeit und natürlich handwerkliches Know-How für einen erfolgreichen Weg in die Selbstständigkeit", so Smodics-Neumann.

"Dieses Wissen geben unsere Meister an ihre Lehrlinge weiter. Nur so kann handwerkliches Wissen erhalten und gepflegt werden". In Österreich gilt die Meisterprüfung zu Recht als Gütesiegel und ist besonders wichtig in Zeiten, in denen es an gut ausgebildeten Fachkräften mangelt. Derzeit bildet alleine die Wiener Sparte Gewerbe und Handwerk 4.353 Lehrlinge aus.