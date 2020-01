Rangliste der "mächtigsten" Reisepässe: Österreich auf Platz sieben

Mit einem Pass, der die österreichische Staatsbürgerschaft belegt, hat man so einige Optionen, wenn es ums Reisen geht: In der Rangliste der "mächtigsten" Reisepässe landet dieser aktuell auf Platz sieben.

Henley Passport Index: Platz 7 für Österreich

Der Henley Passport Index reiht alle Reisepässe weltweit gemessen an der Anzahl von Zielen, die ihre Inhaber ohne vorher beantragtes Visum besuchen können. Mit einer Punktzahl von 191, die für 191 Länder mit Visumsfreiheit/Visum bei Ankunft steht, hat sich Japan zum dritten Mal in Folge den Spitzenplatz gesichert, gab das Unternehmen unter Berufung auf Daten der Internationalen Luftfahrtgesellschaft (IATA) am Dienstag bekannt. Singapur belegt Platz zwei mit einer Punktzahl von 190, während Südkorea mit Zugang zu 189 Destinationen auf den dritten Platz abgerutscht ist, den es sich mit Deutschland teilt.

So schneiden die Pässe anderer Länder ab

Hintergründe des Ergebnisses für Österreich

Madeleine Sumption, Director des Migration Observatory an der Universität Oxford, wurde mit den Worten zitiert: "Die Zukunft der Mobilität zwischen Großbritannien und der EU bleibt ungewiss. Die neu gewählte konservative Regierung hat ein Punktesystem nach australischem Vorbild versprochen, das in Bezug auf Nicht-EU-Bürger zwar liberaler als die aktuellen Richtlinien, aber dennoch viel restriktiver als Freizügigkeit wäre." Die EU-Nettomigration in das Vereinigte Königreich sei vor dem Hintergrund des Brexit zwischen 2015 und 2018 um 59 Prozent gesunken, merkte sie an.