Meiste Staaten wollen Reifeprüfungen wie geplant durchführen

Aktuell wird der Umgang mit der Reifeprüfung diskutiert. In vielen Staaten soll diese wie geplant stattfinden. Großbritannien hingegen hat die zentralen Abschlusstests bereits abgesagt.

In Österreich haben zuletzt Schülervertreter ein nur freiwilliges Antreten zur mündlichen Matura wie im Vorjahr gefordert. Begründet wurde dies mit dem fehlenden Präsenzunterricht seit Anfang November. Auch in anderen Ländern werden längst Überlegungen zum Umgang mit der Reifeprüfung gewälzt - die meisten wollen diese aber wie geplant durchführen, wenn auch mit eventuellen Adaptionen. Großbritannien hat seine zentralen Abschlusstests hingegen schon abgesagt.

Faßmann wies auf langen Zeitraum bis zur Matura hin

Zuletzt hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wiederholt auf den noch langen Zeitraum bis zum geplanten Start der Zentralmatura am 20. Mai verwiesen. Die mündlichen Reifeprüfungen sollen am 7. Juni beginnen. In Österreich hat man die Termine für den Maturastart bereits im November nach hinten verschoben, dazu wurden unter anderem Erleichterungen bei der mündlichen Matura (Möglichkeit zur Kürzung der Themenbereiche) sowie den vorwissenschaftlichen Arbeiten bzw. Diplomarbeiten (nur freiwillige Präsentation) beschlossen.