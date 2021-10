"Meine Stadt. Mein Buch": Volksschüler erhalten gratis "Feuerrote Friederike"

Über ein Gratis-Exemplar von Christine Nöstlingers Klassiker "Die feuerrote Friederike" dürfen sich heuer Wiener Schulkinder freuen - im Rahmen der Leseförderaktion "Meine Stadt. Mein Buch".

Heuer im Herbst heißt es erneut nicht nur "Eine Stadt. Ein Buch", sondern auch "Meine Stadt. Mein Buch": Im Rahmen der Leseförderaktion schenkt das "Wiener Bezirksblatt" allen Kindern in Wien, die im laufenden Schuljahr die 3. Klasse Volksschule besuchen, ein Exemplar von Christine Nöstlingers Klassiker "Die feuerrote Friederike". Insgesamt werden so 20.000 Bücher verteilt.

Gratisbuch für Schulkinder: "Die feuerrote Friederike"

Die Aktion wird von der Stadt Wien und der Wiener Städtischen Versicherung unterstützt, im Vorjahr wurde Thomas Brezinas "Dicke Freunde" ausgegeben. "Ohne Übertreibung: Christine Nöstlingers 'Die feuerrote Friederike' hat die Kinderliteratur in Österreich ab 1970 revolutioniert", wird Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung zitiert.

Nöstlinger-Klassiker bei "Meine Stadt. Mein Buch"

Inhalt des Buches: Spott-Opfer lässt sich nicht unterkriegen

Christine Nöstlingers Anti-Mobbing-Botschaft: Aktueller denn je

Christine Nöstlinger (geboren am 13.10.1936 in Wien; verstorben am 28.6.2018 in Wien) hätte am 13. Oktober 2021 ihren 85. Geburtstag gefeiert.