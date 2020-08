Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau: Kritik und Trailer zum Film

Seit fast 30 Jahren gehört die blonde Conni Klawitter mit ihrem rot-weiß geringelten Pullover zum Alltag von unzähligen Kindern. Nun kommt mit "Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau" der erste animierte Conni-Film auf die große Leinwand.

