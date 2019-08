Mein Lotta-Leben - Alles Bingo mit Flamingo: Trailer und Infos zum Film

Leicht hat es die elfjährige Lotta Petermann (Meggy Hussong) nicht. Schließlich kocht Mama Sabine (Laura Tonke) nur wenig wohlschmeckend ayurvedisch und arbeitet im Meditationsstudio von Heiner Krishna (Milan Peschel). Und Papa Rainer (Oliver Mommsen) ist eher ein missmutiger Charakter. Zu allem Überfluss nerven auch noch die beiden Brüder (Lenny und Marlow Kullmann).

Einzig Lottas beste Freundin Cheyenne (Yola Streese) und ihr nerdiger Mitschüler Paul (Levi Kazmaier) sind da eine Wohltat. Gemeinsam bilden sie die Bande "Die wilden Kaninchen". Dass die Glamourgirls der Schule ausgerechnet Lotta und Cheyenne nicht auf ihre Party einladen, nagt dann aber doch an den beiden. Und so unternimmt man alles, um doch noch auf die Feier zu kommen, was die Freundschaft der beiden auf eine große Probe stellt.