Mein Freund Poly - Kritik und Trailer zum Film

Als ein Wanderzirkus im Wohnort der zehnjährigen Cécile im Süden Frankreichs Halt macht, ist ihre Aufregung groß. Begeistert ist das kleine Mädchen vor allem vom Star der Show: dem Shetlandpony Poly. Als Cécile jedoch herausfinden muss, dass Poly von dem Direktor des Zirkus zu all den Kunststücken gezwungen wird, sucht das Mädchen nach einem Weg, das kleine Pferd zu befreien.

So ein Umzug, der geht doch eigentlich fast immer auch einher mit einigen Neuerungen. Gerade für die Kleinen aber, für die Kinder einer Familie, stellt eine neue Umgebung oftmals eine besondere Herausforderung dar. Und so fällt es auch der zehnjährigen Cécile, Protagonistin dieser belgisch-französischen Koproduktion, nach dem Umzug in ein kleines Örtchen im sonnigen Süden Frankreichs zunächst alles andere als leicht, dort neue Kameraden zu finden. Ab Freitag im Kino.