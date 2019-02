Meidlinger Bezirksvorsteherin Gabriele Votava geht in Pension

Gabriele Votava (SPÖ), die Bezirksvorsteherin von Wien-Meidling, übergibt nach 16 Jahren ihr Amt und geht Ende März in Pension.

Ende März geht die langjährige Politikerin, die in wenigen Wochen ihren 63. Geburtstag feiert, in Pension, gab die SPÖ Meidling in einer Aussendung am Mittwoch bekannt. Nachfolgen soll ihr ihr bisheriger Stellvertreter Wilfried Zankl (SPÖ).