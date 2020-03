Mehrheit fühlt sich gut über das Coronavirus informiert

Die Mehrheit der Österreicher fühlen sich gut über das Coronavirus informiert, auch die Nachrichtennutzung ist so hoch wie nie. Mehr als die Hälfte waren aber bereits mit "Fake News" konfrontiert.

Die Mehrheit der Österreicher fühlt sich über das Coronavirus gut informiert. Die Informationen darüber bezieht die Bevölkerung vor allem aus den klassischen Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen. Das geht aus einer Studie des Gallup-Instituts, die am Mittwoch präsentiert wurde, hervor. Mehr als die Hälfte gab aber auch an, mit "Fake News" konfrontiert gewesen zu sein.

Je älter, desto besser informiert

Österreicher konsumierten so viele Nachrichten wie selten zuvor

Primäre Informationsquellen sind die klassischen Medien, auch für die jüngere Bevölkerung. Zur Information über die Corona-Krise wird in erster Linie das Fernsehen genützt (88 Prozent), gefolgt von Radio (56 Prozent) und Zeitungen (54 Prozent; Print und Online zusammengefasst). Erst an vierter Stelle folgen die Sozialen Medien mit 41 Prozent - gleichauf mit Websites von Behörden und Organisationen, die vor allem jüngere Menschen als wichtige Quelle nennen (51 Prozent). Aber auch Zeitungen sind in der aktuellen Situation eine wichtige Informationsquelle für die 16- bis 30-Jährigen (53 Prozent) - eine Chance für die Zeitungen, neue Zielgruppen an sich zu binden, so Fronaschütz. Bei der Social Media-Nutzung steht Facebook an erster Stelle (35 Prozent), gefolgt von Youtube (14 Prozent) und Instagram (13 Prozent).