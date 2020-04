Mehrheit der Österreicher würde Handydaten abgeben

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 60 Prozent der Österreicher bereit wären, ihre Handydaten gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit der Regierung zu teilen. Knapp ein Fünftel würde dabei sogar auf Anonymität verzichten.

Zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus greift der Staat in einigen Ländern auf Handydaten der Bevölkerung zu. In einer aktuellen Online-Umfrage (506 Teilnehmer) von Meinungsforscher Peter Hajek für "ATV Aktuell" wurde nun erhoben, ob die Österreicher dem Staat für die Zeit der Coronakrise gestatten würden, die Bewegungsdaten ihres Handys zu sammeln und auszuwerten. 60 Prozent bejahten das.

Nur rund ein Drittel gegen Nutzung der Handydaten

43 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gaben an, dass sie ihre Daten anonymisiert zur Verfügung stellen würden, teilte der Meinungsforscher am Freitag per Aussendung mit. 17 Prozent würden die Daten demnach sogar personalisiert übermitteln. 34 Prozent der Bevölkerung sprachen sich dagegen aus, sechs Prozent stimmten für "weiß nicht" oder enthielten sich ihrer Meinung.