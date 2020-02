Mehrfacher Mordversuch: Mit Kleintransporter in Wien auf Menschen losgefahren

Am Donnerstag muss sein ein 28-Jähriger wegen mehrfachen Mordversuchs am Wiener Landesgericht verantwortden. Ihm wird vorgeworfen, mit einem gestohlenen Kleintransporter mehreren Menschen nach dem Leben getrachtet zu haben, indem er gezielt auf diese losfuhr.

Zwei Polizisten und Touristen aus Luxemburg konnten sich im Bereich des Praterstern in Wien-Leopoldstadt gerade noch in Sicherheit bringen.

Am Wiener Praterstern: 28-Jähriger fuhr mit Transporter auf Polizisten zu

Der Angeklagte hatte den Klein-Lkw am 7. September 2019 vor einem Lokal im dritten Bezirk an sich gebracht. Damit fuhr er zum Praterstern, wobei er mehrere Fahrzeuge touchiert haben dürfte. Als er den beschädigten Kleintransporter auf einem Grünstreifen abstellte, wurden zwei Polizeibeamte auf ihn aufmerksam. Sie sprachen den Fahrer an, worauf dieser aufs Gaspedal trat und laut Anklage auf die Polizisten losfuhr. Die Beamten sprangen im letzten Moment zur Seite. Auf seiner Flucht nahm der 28-Jährige der Anklage zufolge dann auch noch zwei Touristen ins Visier.