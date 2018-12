In einem Rotlichtlokal kam es zu der Auseinandersetzung.

Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Rotlichtlokal in Wien-Liesing

Mehrere Männer gerieten am Sonntag in einem Rotlichtlokal in Wien-Liesing aneinander. Ein Beteiligter stach mit einem Messer auf seinen Kontrahenten ein.

In einem Rotlichtlokal kam es am 23. Dezember gegen 23.45 Uhr zu einem Raufhandel zwischen fünf Personen (dreimal 30, 27, 25). Die Beteiligten schlugen mit Fäusten und einem Aschenbecher aufeinander ein. Ein 30-jähriger türkischer Staatsbürger nahm während der Auseinandersetzung ein Messer und verletzte einen 25-Jährigen mit zwei oberflächlichen Schnittverletzungen.