Mehrere Verletzte bei Großbrand in Wien-Landstraße

Am Freitagnachmittag bekämpfte die Wiener Berufsfeuerwehr einen Wohnungsbrand am Sebastianplatz im Bezirk Landstraße. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten aus dem Haus gerettet werden.

Die Wiener Berufsfeuerwehr stand am Freitag wegen eines Großbrandes in einem Mehrparteienhaus am Sebastianplatz im 3. Bezirk im Einsatz. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort gegen 15.30 Uhr schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung.