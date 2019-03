Mehrere Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten in Wien

Am Freitag ereigneten sich in Wien einige Verkehrsunfällen mit mehreren Schwerverletzten.

Unfall mit E-Tretrolle und Auto in Wien-Donaustadt

Um 9.40 Uhr kollidierte in der Elidagasse in Wien-Donaustadt ein Pkw, der vorschriftsgemäß rechts die Erzherzog-Karl-Straße abbiegen wollte, mit einem E-Tretroller. Der 47 Jahre alte Mann, der mit dem Gefährt verbotenerweise am Gehsteig unterwegs gewesen war, prallte seitlich in den Pkw und zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.