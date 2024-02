Mehrere Vergewaltigungsversuche beim Wienerberg: Polizei fahndet nach Täter

In den vergangen Wochen kam es beim Wienerberg zu mehreren Attacken auf Frauen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Opfer zu vergewaltigen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Wiener Polizei ermittelt aktuell gegen einen bislang unbekannten Mann der im Zeitraum vom 29. Jänner bis 13. Februar drei Frauen im Alter von 25, 27 und 39 Jahren im Erholungsgebiet Wienerberg attackiert, im Intimbereich berührt und sie vom Fußweg in einen uneinsehbaren Bereich gezerrt hat. Dort versuchte er die Opfer zu vergewaltigen. Zu den Attacken kam es am 29. Jänner gegen 18.00 Uhr, am 6. Februar gegen 18.15 Uhr und zuletzt am 13. Februar gegen 21.00 Uhr.