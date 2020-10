Mehrere Raser auf A2 in Niederösterreich geblitzt

Am Sonntag wurden einige Raser auf der A2 in Niederösterreich geblitzt. Am schnellsten war ein Lenker aus Bezirk Wiener Neustadt mit 215 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h.

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Südautobahn (A2) bei Leobersdorf (Bezirk Baden) sind am Sonntagnachmittag gleich mehrere Raser geblitzt worden. Den Höchstwert erreichte nach Polizeiangaben ein Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt, der mit 215 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h über die A2 gebrettert war. Er und andere Temposünder wurden der Bezirkshauptmannschaft Baden angezeigt.

Fahrer deutlich zu schnell unterwegs

Registriert wurden vier weitere Fälle von exzessiver Geschwindigkeitsüberschreitung. Zwei Lenker aus Wien waren mit jeweils 188 und 193 km/h unterwegs, ein Fahrer aus Villach mit 195 km/h. Mit 181 km/h auf dem Tacho raste ein slowenischer Staatsbürger über die im betroffenen Bereich dreispurige Autobahn.