Mehrere Personen bei Unfall in Wien-Ottakring verletzt

Am Montag kam es in der Koppstraße in Wien-Ottakring zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 15.50 Uhr soll ein 88-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Habichergasse Richtung Lindauergasse kommend versucht haben, die Koppstraße zu überqueren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw die Koppstraße entlang. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision. Beide Lenker sowie deren Beifahrer wurden verletzt. Außerdem wurde ein Farbeimer aus dem Fahrzeug des 88-Jährigen geschleudert. Der Kübel platzte dabei auf. Teile der Fahrbahn sowie ein abgestellter Pkw wurden mit Farbe befleckt.