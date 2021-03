Mehrere neue Corona-Cluster in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Donnerstag mehrere neue Coronavirus-Cluster gemeldet worden.

Besonders betroffen war der Bezirk Gänserndorf: Hier wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 34 Coronavirus-Infektionen an einer Volksschule und zehn an einer landwirtschaftlichen Fachschule registriert.

In Verbindung mit einem Kfz-Zulieferkonzern im Bezirk Bruck a. d. Leitha wurden laut einem Sprecher der Landesrätin 13 Erkrankungen verzeichnet.

16 Corona-Infizierte in der Justizanstalt Stein

Reagiert wurde seitens der Justizanstalt, indem einige der Erkrankten in entsprechend isolierten Quarantäneabteilungen untergebracht wurden. Mehrere positiv Getestete seien außerdem in umliegende Krankenhäuser sowie in bereits zuvor eingerichtete Quarantäneabteilungen der oberösterreichischen Justizanstalt Suben verlegt worden.