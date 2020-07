Mehrere Kilogramm Drogen in Wiener Wohnung sichergestellt: Festnahmen

Die Wiener Polizei ermittelt im Umfeld eines 26-jährigen Mannes, der in der Suchtgift-Szene aktiv sein soll. An einer Adresse im 15. Wiener Gemeindebezirk wurde die Exekutive im großen Stil fündig.

Beamte des LKA Wien/Außenstelle West verdächtigten aufgrund aktueller Ermittlungserkenntnisse einen 26-jährigen Mann des Besitzes einer größeren, aber unbestimmten Menge an Rauschgift.

Hausdurchsuchung: Drei Kilo Kokain und mehr gefunden

An einer Bezugsadresse des Mannes fanden die Beamten bei einer Durchsuchung am Montag gegen 17:45 Uhr tatsächlich über drei Kilo an Kokain, zusätzlich etwas Heroin, Streckmittel sowie Bargeld im fünfstelli- gen Wert.