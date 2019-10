Mehrere Hunderttausend Euro Kosten: FPÖ stoppt Filmprojekt über Strache

Für November wäre ein Kinofilm über Heinz-Christian Strache geplant gewesen. Mit dem Ibiza-Video wurden das Filmprojekt jedoch gebremst. Die FPÖ soll kein Interesse an der Fertigstellung mehr haben. Bisher lagen die Kosten bereits bei mehreren hunderttausend Euro.

"Ein Jahr mit HC Strache" von Ibiza-Skandal gestoppt

Das Projekt lief unter dem Titel "Ein Jahr mit HC Strache", erzählte Barylli in der ORF-Sendung. Bekannt war, dass Strache in der Zeit Vater wird, daher habe man mit einem "Happy End" gerechnet, so der Regisseur. 30 Drehtage habe man bereits hinter sich, berichtete er. Was dann passiert ist, sei "mit einem Tsunami nicht im Entferntesten zu vergleichen", sagte Barylli mit Blick auf den Ibiza-Skandal. Auf die Frage, wann der Film in die Kinos kommen werde, sagte Barylli: "Ich weiß es nicht." Gefilmt wurde jedenfalls auch noch nach Straches Rücktritt, erzählte der Regisseur, der mit Strache freundschaftlich verbunden ist.