Mit Dienstleistung unzufrieden: Wiener Prostituierte bedroht

Während es in einem Wiener Rotlichtlokal zu einem Streit kam, bei dem ein 25-Jähriger mehrmals mit Gewalt gedroht hat, kam es auch in Wien-Döbling zu einem Streit, bei dem ein 27-Jähriger mit dem Umbringen bedroht wurde.

In Wien-Mariahilf kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 25-jährigen österreichischen Staatsbürger und mehreren Angestellten eines Rotlichtlokals in der Mollardgasse. Der Mann dürfte einer Prostituierten und einer weiteren Mitarbeiterin des Bordells gleich mehrfach Schläge angedroht haben. Er war mit der Dienstleistung der Prostituierten unzufrieden und forderte sein Geld zurück.

27-Jähriger mit dem Umbringen bedroht

In der selben Nacht wurde die Wiener Polizei auch in die Heiligenstädter Straße gerufen, in der es gegen 0.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 53-jährigen Österreicher und einem 27-jährigen Algerier gekommen war. Dabei dürfte der 27-Jährige von dem 53-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden sein.