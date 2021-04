Mehrere Erdbeben bei Wien: Ungewöhnliche Häufung?

Im letzten Monat wurden im Raum Wien mehrere Erdbeben gemeldet. Handelt es sich dabei um eine ungewöhnliche Häufung? ZAMG-Seismologe Anton Vogelmann klärt auf.

Auch wenn sich manche Österreicher in verschiedenen sozialen Netzen Sorgen wegen der "Häufung" von Erdbeben im Wiener Becken machen, die Anzahl sei nicht ungewöhnlich, beruhigte ZAMG-Seismologe Anton Vogelmann am Montag: "Das ist im Rahmen."

Erdbeben im Wiener Becken: Europa bewegt sich auf Afrika zu

Der Erdstoß in der Nacht auf Montag sei ein Folgebeben vom 30. März gewesen und ein solches kommt in dieser Intensität im langjährigen Durchschnitt (100 Jahre) in Niederösterreich etwa alle zwölf und in ganz Österreich alle drei Jahre vor. Das stärkere Beben von Ende März kommt in Niederösterreich alle 15 bis 20 Jahre vor. Hier gebe es aber große Schwankungen und Abweichungen - in der Geologie gehe es schließlich um Millionen Jahre.