Mehrere Corona-Fälle: Weiterhin Notbetrieb im Rathaus St. Pölten

Auch diese Woche bleibt der Notbetrieb im Rathaus von St. Pölten wegen mehrerer Coronavirus-Fälle aufrecht.

Corona-Fälle im Rathaus St. Pölten: Voraussichtliches Ende des Notbetriebs

In Abwägung der Rahmenbedingungen und nach Rücksprache mit der Behörde soll der Notbetrieb noch bis einschließlich Freitag fortgeführt und voraussichtlich mit der Testung der anwesenden Kolleginnen und Kollegen vor Eintritt ins Rathaus am kommenden Montag (15. März) beendet werden. Danach werde man wieder in den eingeschränkten Normalbetrieb übergehen, so der Magistrat.