Mehr Unterstützung für arbeitslose Frauen gefordert

Frauen seien laut SPÖ stärker von der Coronakrise betroffen. Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek fordert deswegen, dass mindestens 50 Prozent der AMS-Mittel für Frauen zur Verfügung gestellt werden.

Parlamentarische Anfrage der SPÖ zeigt Situation von Frauen

37 Prozent der Mittel für Kurzarbeit gingen also an Frauen, 63 Prozent an Männer. Frauen haben in diesem Zeitraum mit fast einer halben Milliarde Euro weniger von der Kurzarbeit profitiert. Frauen gehen weniger häufig bzw. kürzer in Kurzarbeit, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. Das zeige sich auch in der Branchenaufgliederung. Frauen sind in Branchen wie Handel sowie Beherbergung und Gastronomie bei der Kurzarbeit unterrepräsentiert.