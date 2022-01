Caritas und die Katholische Frauenbewegung (kfbö) haben, nach der Ermordnung einer Frau in Oberösterreich am Wochenende, aufs Neue zu mehr Gewaltprävention und gesellschaftlichen Umdenken aufgefordert.

Mehr Prävention bei Gewalt gegen Frauen gefordert

Vor allem vorbeugende Investitionen und ein "gesellschaftliches Umdenken" seien Gebot der Stunde. Frauen bräuchten in gefährlichen Situationen rasch und unbürokratisch Schutz, was auch ausreichende Finanzierung von Einrichtungen und Beratungsstellen miteinschließe, betonte Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Sie verwies hier auf die Erfahrungen der Caritas: "In unseren Sozialberatungsstellen, aber insbesondere in den Männerberatungsstellen sehen wir, wie wichtig die Beratung und Begleitung von Gefährdern ist und dass diese Maßnahmen eine Gewaltanwendung oft letztlich verhindern."