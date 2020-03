Mehr Hausmüll durch Home Office: MA 48 ist gerüstet

Die MA 48 ist dem durch die Corona-Krise vermehrt anfallenden Hausmüll gewachsen, die Abfallbeseitigung funktioniere tadellos. Auch mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr für Müllmänner ist nicht zu rechnen.

Österreichs Bevölkerung sitzt aufgrund der Coronavirus-Pandemie großteils zu Hause, der vermehrt anfallende Hausmüll soll aber kein Thema werden. So funktioniere die Abfallbeseitigung in Österreichs Bundeshauptstadt wie gewohnt tadellos, hieß es am Donnerstag aus dem Büro von Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima. Aktuell sei nicht geplant, die Kapazitäten zu erhöhen.