Mehr Gemüse essen: 5 simple Tricks, die dabei helfen

Alarmierend: Österreich steht beim Gemüseverzehr im Ländervergleich an letzter Stelle. Wie man es schafft, mit ein paar simplen Tricks mehr Gemüse zu essen, lesen Sie hier.

Bei 87 Prozent der Österreicher landen am Tag maximal zwei Portionen Gemüse auf dem Teller, bei jedem zweiten ist es nicht einmal eine Portion. Die Ergebnisse einer aktuellen HelloFresh Studie zeigen, dass Österreich beim Gemüseverzehr im Ländervergleich an letzter Stelle steht.

Mit fünf Tricks mehr Gemüse essen

Der Rezeptentwickler und gelernte Koch Marco Hartz verrät zum Tag der gesunden Ernährung am 7. März fünf Tricks, die dabei helfen, im Alltag mehr Tomaten, Karotten und Co. zu essen.

Gefrorenes Gemüse wird unterschätzt. “Zwischen frischem und gefrorenem Gemüse gibt es keinen signifikanten Unterschied, was den Nährstoffgehalt betrifft. Beide Varianten sind eine tolle Vitaminquelle”, erklärt der Koch-Profi. Um zu vermeiden, dass die Zutaten nach dem Auftauen matschig werden, ist es am besten, sie in gefrorenem Zustand zu kochen und bei Gerichten zu verwenden, die etwas mehr Feuchtigkeit erfordern. Risotto, Suppen oder Lasagne sind optimal.

Suppen bergen wahre Gemüseschätze. In kaum einem anderen Gericht lassen sich so viele unterschiedliche Sorten unterbringen. Am besten starten Hobby-Köche mit gebratenen Zwiebeln, Knoblauch, Karotten, Sellerie und einer Gemüsebrühe. Danach können sie so viele unterschiedliche Gemüsearten hinzufügen, wie sie wollen. Gewürze wie Oregano, Basilikum oder Selleriesamen vollenden den Geschmack. Die Thai-Kokos-Süßkartoffel-Suppe von HelloFresh etwa bietet reichlich Inspiration für leckere Varianten.