Mehr Geld für Opfer- und Gewaltschutz gefordert

Für den Ausbau von Beratungseinrichtungen und Projekten im Bereich des Gewaltschutzes, fordert Frauenministerin Ines Stilling eine deutliche Erhöhung des Frauenbudgets.

Frauenministerin Stilling drängt auf Erhöhung des Frauenbudgets

Es brauche etwa mehr Geld für Beratungseinrichtungen und Projekte im Bereich des Gewaltschutzes. Das Gewaltschutzpaket der türkis-blauen Regierung sei aus Opfersicht "neutral" zu bewerten, so Stilling. Die darin vorgesehenen höheren Strafe sieht sie kritisch: "Strafdrohungen allein werden kein Opfer vor Gewalt schützen", so die Frauenministerin.

NEOS, SPÖ und JETZT unterstützen Anliegen

Unterstützung für die Forderung von Familienministerin Ines Stilling nach mehr Mittel für den Opfer- und Gewaltschutz ist am Mittwoch von SPÖ, NEOS und der Liste JETZT gekommen. NEOS und SPÖ sparten in ihren Aussendungen zudem nicht mit Kritik an Türkis-Blau. Für JETZT-Chefin Maria Stern geht der Vorstoß in die "richtige Richtung".