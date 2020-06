Mehr als drei Promille: Betrunkener Raddieb in Wien konnte nicht vernommen werden

Freitagabend wurde ein 24-jähriger mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen. Er konnte jedoch nicht vernommen werden, er war zu betrunken.

Ein in Wien-Leopoldstadt gefasster Fahrraddieb war am frühen Freitagabend so stark betrunken, dass er nicht vernehmungsfähig war. Der 24-Jährige saß gegen 18.00 Uhr neben einem gestohlenen Rad auf einer Parkbank in der Prater Hauptallee und hatte mehr als drei Promille intus, berichtete die Polizei. Ein Komplize entkam vorerst mit einem zweiten entwendeten Fahrrad.