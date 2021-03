Mehr als 500 neue Corona-Infektionen in Wien

In Wien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch. Am Samstag wurden 524 neue Fälle vermeldet.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wien ist weiterhin hoch, am Samstag aber gegenüber dem Vortag rückläufig: Binnen 24 Stunden sind der Landessanitätsdirektion und dem medizinischen Krisenstab 524 positive Testungen gemeldet worden, darin enthalten waren 36 Nachmeldungen aus den vergangenen Tagen. Am Freitag waren es 814 neue Fälle gewesen, davon allerdings 217 Nachmeldungen.