Mehr als 50.000 Elektroautos auf Österreichs Straßen unterwegs

Erstmals sind in Österreich mehr als 50.000 Elektroautos in Österreich unterwegs. Verglichen zu der Zahl der Pkws ist die Zahl dennoch gering.

In Österreich sind seit März erstmals mehr als 50.000 Elektroautos angemeldet. Seit Jahresbeginn bis 31. März 2021 hat die Zahl der E-Pkw um 13,6 Prozent auf 50.574 zugenommen. Im Vergleich zu 2015 hat sich die Zahl verzehnfacht, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Freitag in einer Aussendung. Dennoch ist die Zahl an E-Autos verglichen zu den insgesamt 5,1 Millionen Pkw weiterhin verschwindend gering und beläuft sich lediglich auf knapp ein Prozent.