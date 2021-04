Enormer Ausbau von Ladestationen für E-Autos notwendig

Bis ins Jahr 2030 werden in Österreich rund 30.000 Ladesäulen für Elektroautos benötigt, um den Bedarf zu decken. Derzeit gibt es knapp 5.000 davon im Land.

Aktuell gibt es in Österreich knapp 5.000 Ladestationen für Elektroautos. Bis 2030 benötigt Österreich ca. 30.000 öffentliche Ladesäulen, um den Ladebedarf zu decken - also sechsmal so viel. Deutschland muss die Abdeckung mit Ladesäulen bis dahin verzehnfachen, so das Ergebnis einer Studie der Boston Consulting Group (BCG).