Mehr als 3.000 bestätigte Corona-Fälle in Wien

In den letzten 24 Stunden stieg die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Wien auf 3.002 an.

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 25 neue bestätigte Coronavirus-Infektionen dazugekommen. Die Gesamtzahl der bisher diagnostizierten Fälle betrug am Dienstag, 8.00 Uhr, somit 3.002.

Wien: Zahl der Corona-Todesfälle weiter unverändert

2.252 Personen sind inzwischen wieder genesen, teilte der medizinische Krisenstab per Aussendung mit.

Die Zahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Virus stehen, ist seit mehr als einer Woche unverändert. Sie beträgt seit vergangenem Montag 144.

