Mehr als 15.000 Corona-Neuinfektionen im September

Im September kam es in Österreich zu mehr als 15.000 Corona-Neuinfektionen. In Wien gab es mit 8.024 Fällen die meisten Infektionen.

In Österreich sind im September über 15.000 Fälle an Neuinfektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Laut einer Statistik des Innenministeriums waren bei den insgesamt 438.276 in dem Monat durchgeführten Tests 15.373 positive Resultate dabei. Die meisten davon in Wien mit 8.024 Fällen, was 46 Prozent der Gesamtsumme ausmacht.