Mehr als 1.000 neue Corona-Fälle am Samstag

Am Samstag wurde der zweithöchste Wert an Corona-Neuinfektionen registriert. Insgesamt gab es 1.058 neue Fälle.

Mit 1.058 neuen bestätigten SARS-CoV-2-Fällen ist am Samstag die zweithöchste Anzahl an Neuinfektionen in Österreich binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Der Höchstwert datiert vom 26. März und lag bei 1.065 neuen Fällen.