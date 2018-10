Meghan ist schwanger: Die Wettquoten zum Royal Baby Namen

Nachdem Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle am Montag bekannt gaben, dass sie Nachwuchs erwarten, gibt es bereits erste Wettbüro-Quoten zum Babynamen. Hier die derzeitigen Favoriten für den kleinen Royal.

Allen voran ist ein sehr bekannter Name: “Diana”. Der Favorit unter den Burschennamen ist “Arthur” mit der gleichen Quote wie der am zweitmeisten getippte Mädchenname “Alice”. Nur knapp abgeschlagen auf Platz 3 der Mädchennamen: “Grace”. Der am zweithäufigsten getippte Bubenname ist “Edward”. Dieser potenzielle Royal Baby Name hat aktuell die gleichen Quoten wie “Elizabeth”, “James”, “Alexander”, “Frances” und “Alexandra”. Das weitere Ranking der Wettenplattform “Betfair” gibt es hier.