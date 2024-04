Mega-Crash zwischen Feuerwehrauto, Linienbus und Pkw in Wien-Favoriten

Dienstagvormittag kam es in Wien-Favoriten zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden, in den ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Wien, ein Linienbus und ein Pkw involviert waren.

Laut bisherigen Ermittlungen bog der Lenker des Feuerwehr-Lkw während einer Einsatzfahrt gegen 11.00 Uhr von der Laxenburger Straße nach rechts in die Raxstraße ein. Nach dem Touchieren eines Verkehrszeichens prallte das Fahrzeug gegen einen auf der Raxstraße fahrenden Pkw und in weiterer Folge gegen einen Linienbus, der gerade in einer Haltestelle stand.