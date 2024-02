Alle am Unfall beteiligten Personen wurden ins Spital gebracht.

Alle am Unfall beteiligten Personen wurden ins Spital gebracht. ©APA/GEORG HOCHMUTH (Sujet)

Mega-Crash mit Polizeiauto bei Einsatzfahrt in Wien-Favoriten: Fußgänger schwer verletzt

Bei einer Einsatzfahrt in Wien-Favoriten kollidierte am Donnerstagabend ein Polizeiauto mit einem Pkw, wurde daraufhin in Richtung einer Straßenbahn-Haltestelle geschleudert und erfasste dort einen Fußgänger, der schwere Verletzungen erlitt.

Im Zuge einer Einsatzfahrt kam es am 8. Febuar gegen 20.10 Uhr im Kreuzungsbereich Davidgasse/Knöllgasse in Wien-Favoriten zu einer Kollision zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Pkw. Bei dem Unfall wurde das Polizeiauto in Richtung einer Straßenbahn-Haltestelle geschleudert und erfasste dort einen Fußgänger.

Schwere Verletzungen: Fußgänger von Polizeiauto in Wien-Favoriten erfasst

Die drei Insassen des Streifenwagens wurden leicht verletzt, der 19-jährige Fußgänger wurde bei der Kollision im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Alle Personen wurden in ein Spital gebracht.