Meerschweinchen in Wiener Park in Plastiksack gefunden

Tierfreunde entdeckten letzte Woche in einem Park in Wien-Landstraße zwei Meerschweinchen, die einfach in einem Plastiksack ausgesetzt wurden. Am Donnerstag wurden sie dem WTV übergeben.

Haustiere einfach ihrem Schicksal zu überlassen ist eine Barbarei. So geschehen vor einigen Tagen im Schweizergarten im dritten Wiener Gemeindebezirk. Tierfreunde entdeckten dort einen Plastiksack, in den zwei Meerschweinchen gestopft waren. Damals dürfte zudem noch brütende Hitze geherrscht haben. Die Tierfreunde nahmen die verschreckten Tiere an sich und brachten sie zu sich nach Hause, wo sich die Tiere einige Tage lang von dem Stress erholen durften.

Tiere sind wohlauf