Medizinisches Rätsel: Hund ist blind – kann aber trotzdem "sehen"

Ein Hund stellt Tierärzte in England vor ein Rätsel: Der Vierbeiner ist von Geburt an blind – findet sich aber trotzdem bestens zurecht. Seine Besitzerin bemerkte seine Blindheit erst nach neun Monaten.

Border Collie Dave ist wohl seit Geburt an blind, er leidet laut Tierärzten an einer unterentwickelten Netzhaut. Dennoch findet sich der Hund sogar in Hindernisparcours zurecht.