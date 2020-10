Mediziner warnen vor Versorgungsengpässen in Österreich

Eine hohe Aufnahmerate von Covid-19-Patienten führe unvermeidlich zu Versorgungsengpässen, warnten österreichische Mediziner in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Gemeinsame Stellungnahme heimischer Mediziner zur Corona-Situation

"Ein funktionierendes Gesundheitssystem setzt voraus, dass stationäre Kapazitäten nicht überlastet werden. Auch sehr gut ausgebaute Gesundheitssysteme weisen, unabhängig von der aktuellen Pandemie, bereits eine hohe Auslastung auf, wobei insbesondere der Auslastungsgrad der anspruchsvollen Intensivressourcen bei ca. 90 Prozent liegt", erläuterten die Experten. Das persönliche Risiko für eine tödliche Covid-19-Erkrankung von vermutlich rund 0,3 Prozent der Infizierten sei "unter Bedingungen eines funktionierenden Gesundheitssystems für die Gesamtbevölkerung" zwar gering. In Regionen mit ungebremster Ausbreitung erreiche es aber um ein Vielfaches höhere Werte und steige in höherem Alter deutlich an.