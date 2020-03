Mediziner klären auf: Allergie-Symptome nicht mit Coronavirus verwechseln

Die Pollensaison steht wieder in den Startlöchern. Mediziner warnen nun Allergiker davor, die klassischen Symptome voreilig mit einer Covid-19-Erkrankung zu verwechseln.

Auf Allergiker kommen in den kommenden Wochen beschwerliche Zeiten zu. Der Pollenflug der Birke setzt heuer zwei Wochen früher ein und wird besonders intensiv, wie Experten der MedUni Wien am Donnerstag berichteten.

Allergie-Symptome ähneln Coronavirus-Erkrankung

So sind die Beschwerden für Menschen mit Atemwegsallergien ähnlich und können zu Unsicherheit führen. "Aktuell verunsichert das besonders, da viele fürchten, an Covid-19 erkrankt zu sein", sagte Erika Jensen-Jarolim vom Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung an der MedUni.